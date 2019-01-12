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"Лион" и "Реймс" разошлись миром

В рамках 20-го тура Лиги 1 "Лион" на своем поле не смог обыграть "Реймс".

Чемпионат Франции

20-й тур

"Лион" - "Реймс" 1:1 (0:1)

Голы: Траоре 70 - Чаваррия 34

"Лион": Лопеш, Денайе, Марсело, Маркал (Дембеле 62), Дюбуа, Н'Домбеле, Ауар, Менди, Фекир (Корне 46), Траоре (Мартен 71), Депай
Главный тренер: Женезио Бруно.

"Реймс": Менди, Фокет, Энгелс, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Уден, Мбемба (Дингом 78), Кафаро (Камара 90), Чаваррия (Оджо 75)
Главный тренер: Гуйон Давид.

Предупреждение: Фокет 83
Теги: Лион Реймс Лига 1
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