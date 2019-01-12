"Монако" арендовал бывшего хавбека "Динамо" Ванкера (фото)

Экс-полузащитник "Динамо" Вильям Ванкер продолжит карьеру в "Монако", сообщила пресс-служба французов.Монегаски арендовали 30-летнего хавбека у "Антальяспора" до конца сезона.Ранее сообщалось, что трансфер сорвался в связи с тем, что игрок не прошел медосмотр, однако в итоге клуб пересмотрел свое решение.В текущем сезоне чемпионата Турции Ванкер провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.