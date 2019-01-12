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"ПСЖ" разгромил "Амьен" в матче чемпионата Франции

"Амьен" на своем поле в матче 20-го тура французской Лиги 1 с крупным счетом проиграл "ПСЖ".

"Амьен" – "ПСЖ" 0:3

Чемпионат Франции

20 тур

"Амьен" – "ПСЖ" 0:3

Гол: Кавани, 57, Мбаппе, 70, Маркиньос, 71

"Амьен": Гартнер, Гуано, Аденон, Лефор, Крафт, Дибасси, Блен (Бодмер, 75), Гнаоре (Отеро, 75), Тимит, Монкондю, Мендоса (Курзава, 85)

"ПСЖ": Ареола, Мёнье, Бернат, Силва, Маркиньос, Алвес, Верратти (Курзава, 76), Дракслер, Ди Мария (Диаби, 71), Кавани, Мбаппе (Шупо-Мотин, 80)

Предупреждения: Аденон, 39, Блен, 56

Удаления: Аденон, 66
Теги: ПСЖ Амьен Лига 1
Сегодня, 21:23
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