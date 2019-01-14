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Вадим Васильев подтвердил, что "Монако" арендует Миши Батшуайи

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подтвердил появившуюся ранее информацию, что его клуб арендует форварда "Челси" Миши Батшуайи, сообщает AS.

По его словам, условия сделки были согласованы всеми сторонами – "Челси", "Монако", "Валенсией", за которую форвард выступал в первой половине сезона также на правах аренды, и самим игроком.

В настоящий момент Батшуайи находится в расположении "летучих мышей", однако в скором времени должен присоединиться к новой команде.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Батшуайи забил 1 гол в 15 матчах.
Теги: Монако Батшуайи Лига 1
Сегодня, 09:56
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