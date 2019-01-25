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Источник: Паредес сегодня пройдет медосмотр для "ПСЖ"

RMC Sport сообщает, что сегодня Леандро Паредес пройдет медобследование в Дохе перед переходом в "ПСЖ".

Трансфер Паредеса обойдется парижанам в 40 миллионов евро, плюс 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов.

Сам Паредес подпишет с "ПСЖ" контракт сроком на 4,5 года.
Теги: Лига 1 ПСЖ Зенит Паредес
Сегодня, 15:35
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 15:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всё у него будет нормально, удачи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Miss_Z  Москва (Сегодня, 15:55)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
только бы ничего не сорвалось...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 15:51)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скатертью дорога.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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