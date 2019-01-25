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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: Паредес сегодня пройдет медосмотр для "ПСЖ"
RMC Sport сообщает, что сегодня Леандро Паредес пройдет медобследование в Дохе перед переходом в "ПСЖ".
Трансфер Паредеса обойдется парижанам в 40 миллионов евро, плюс 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов.
Сам Паредес подпишет с "ПСЖ" контракт сроком на 4,5 года.
Трансфер Паредеса обойдется парижанам в 40 миллионов евро, плюс 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов.
Сам Паредес подпишет с "ПСЖ" контракт сроком на 4,5 года.
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