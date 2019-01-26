Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Предстоящие
Дижон22:0026.01.19Монако
Монако02.02.19Тулуза
Сыгранные
Монако1 - 519.01.19Страсбург
Монако1 - 116.01.19Ницца

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СМИ: "Монако" договорилось с Жардимом о контракте до 2021 года

Португальский специалист Леонарду Жардим станет главным тренером "Монако".

По информации L'Equipe, вице-президент клуба Вадим Васильев согласовал с ним контракт на полтора сезона, до июня 2021 года. Он заменит нынешнего наставника Тьерри Анри.

Команду покинет также спортивный директор Майкл Эменало, так как руководство недовольно приобретениями в летнее трансферное окно. Напомним, что именно в этот период стал игроком клуба российский полузащитник Александр Головин.

Жардим был отправлен в отставку руководством в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов. Португалец возглавлял монегасков с лета 2014 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

"Газета.ру"
Теги: Монако Жардим Лига 1
Сегодня, 16:07
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#1  Terdsa   (Сегодня, 17:08)
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Честно говоря хочется чтоб заиграла команда
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
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