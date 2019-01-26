СМИ: "Монако" договорилось с Жардимом о контракте до 2021 года

Португальский специалист Леонарду Жардим станет главным тренером "Монако".По информации L'Equipe, вице-президент клуба Вадим Васильев согласовал с ним контракт на полтора сезона, до июня 2021 года. Он заменит нынешнего наставника Тьерри Анри.Команду покинет также спортивный директор Майкл Эменало, так как руководство недовольно приобретениями в летнее трансферное окно. Напомним, что именно в этот период стал игроком клуба российский полузащитник Александр Головин.Жардим был отправлен в отставку руководством в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов. Португалец возглавлял монегасков с лета 2014 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.