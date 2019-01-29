Лига 1 2018/19

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1 ПСЖ 20 56
...
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
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18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
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...
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Защитник "Интера" Миранда может продолжить карьеру в "Монако"

Защитник "Интера" Миранда привлек интерес "Монако", сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

34-летний бразилец недоволен малым количеством игрового времени в миланском клубе и готов покинуть команду.

"Интер" отпустит футболиста, но рассчитывает прежде найти ему замену.

В текущем сезоне серии А Миранда провел 8 матчей.
Теги: Серия А Лига 1 Монако Интер
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