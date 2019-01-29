Защитник "Интера" Миранда может продолжить карьеру в "Монако"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:35
"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами
"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами
12:54
Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"?
Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"?
10:55
Ракицкий перешёл в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России (23)
Ракицкий перешёл в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России (23)
08:37
Унаи Эмери: руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов, однако летом все будет иначе
Унаи Эмери: руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов, однако летом все будет иначе
Вчера, 23:40
"Челси" сыграет с "МЮ" в 1/8 финала Кубка Англии
"Челси" сыграет с "МЮ" в 1/8 финала Кубка Англии
Вчера, 23:29
Сергей Семак: у Ерохина, Дриусси и Мамманы травмы
Сергей Семак: у Ерохина, Дриусси и Мамманы травмы
Вчера, 23:24
Фанаты желают смерти Ярославу Ракицкому, перешедшему в "Зенит" (32)
Фанаты желают смерти Ярославу Ракицкому, перешедшему в "Зенит" (32)
Вчера, 23:16
Йоан Молло перешел в "Сошо"
Йоан Молло перешел в "Сошо"
Вчера, 22:46
"Шахтер" пожелал Ракицкому успехов в "Зените" (3)
"Шахтер" пожелал Ракицкому успехов в "Зените" (3)
Вчера, 22:43
Гениальный Терентьев и портье из отеля в воротах. Оценки погрома, устроенного "Зенитом" "Ростову" (6)
Гениальный Терентьев и портье из отеля в воротах. Оценки погрома, устроенного "Зенитом" "Ростову" (6)
Вчера, 22:39
Ярослав Ракицкий: я очень счастливый прямо сейчас (9)
Ярослав Ракицкий: я очень счастливый прямо сейчас (9)
Вчера, 22:25
"Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого (31)
"Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого (31)
Вчера, 22:09
Алан Чочиев: водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе "петух" еще хуже, чем мат (18)
Алан Чочиев: водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе "петух" еще хуже, чем мат (18)
Вчера, 21:52
"Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 5:0 (57)
"Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 5:0 (57)
Вчера, 21:28
Абдул Баба Рахман продолжит карьеру в "Реймсе"
Абдул Баба Рахман продолжит карьеру в "Реймсе"
Защитник "Интера" Миранда может продолжить карьеру в "Монако"
Защитник "Интера" Миранда привлек интерес "Монако", сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
34-летний бразилец недоволен малым количеством игрового времени в миланском клубе и готов покинуть команду.
"Интер" отпустит футболиста, но рассчитывает прежде найти ему замену.
В текущем сезоне серии А Миранда провел 8 матчей.
34-летний бразилец недоволен малым количеством игрового времени в миланском клубе и готов покинуть команду.
"Интер" отпустит футболиста, но рассчитывает прежде найти ему замену.
В текущем сезоне серии А Миранда провел 8 матчей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.