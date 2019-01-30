Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица

Новости партнеров

Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"

"Монако" объявил о переходе полузащитника "Наполи" Винисиуса Карлоса.

Как говорится на официальном сайте монегасков, клуб арендовал 23-летнего игрока до конца нынешнего сезона.

Карлос первую половину текущего сезона футболист провел в португальском "Риу Аве". Там он принял участие в 14 матчах, в которых забил восемь мячей.

В "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

"Газета.ру"
Теги: Наполи Монако Серия А Лига 1
Сегодня, 21:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.