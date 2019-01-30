Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"

"Монако" объявил о переходе полузащитника "Наполи" Винисиуса Карлоса.Как говорится на официальном сайте монегасков, клуб арендовал 23-летнего игрока до конца нынешнего сезона.Карлос первую половину текущего сезона футболист провел в португальском "Риу Аве". Там он принял участие в 14 матчах, в которых забил восемь мячей.В "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.