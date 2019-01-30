Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
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Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"
"Монако" объявил о переходе полузащитника "Наполи" Винисиуса Карлоса.
Как говорится на официальном сайте монегасков, клуб арендовал 23-летнего игрока до конца нынешнего сезона.
Карлос первую половину текущего сезона футболист провел в португальском "Риу Аве". Там он принял участие в 14 матчах, в которых забил восемь мячей.
В "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.
"Газета.ру"
Как говорится на официальном сайте монегасков, клуб арендовал 23-летнего игрока до конца нынешнего сезона.
Карлос первую половину текущего сезона футболист провел в португальском "Риу Аве". Там он принял участие в 14 матчах, в которых забил восемь мячей.
В "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.
"Газета.ру"
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