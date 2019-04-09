Мбаппе, Балотелли и Дембеле претендуют на звание лучшего игрока Лиги 1 в марте

Французская Лига 1 назвала претендентов на звание лучшего игрока марта. Ими стали форварды Мусса Дембеле ("Лион"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Марио Балотелли ("Марсель").Дембеле в марте забил пять голов в четырех матчах, оформив два дубля, а "Лион" одержал три победы при одной ничьей. На счету Мбаппе также пять голов, которые помогли "ПСЖ" одержать победы во всех четырех матчах. Балотелли отличился за март четыре раза, "Марсель" одержал две победы, однажды сыграл вничью и потерпел одно поражение.