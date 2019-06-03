Полиция начала расследование по факту публикации Неймаром интимных фотографий женщины

Полиция начала расследование по факту публикации Неймаром интимных фотографий женщины

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим "ПСЖ" Неймаром интимных фотографий женщины.

Ранее, напомним, эта девушка объявила его в изнасиловании. Сам футболист в Instagram заявил, что все было по обоюдному согласию, и девушка пытается его шантажировать. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной. Среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки.
Теги: ПСЖ Неймар
Сегодня, 12:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама