Полиция начала расследование по факту публикации Неймаром интимных фотографий женщины

Полиция начала расследование по факту публикации Неймаром интимных фотографий женщиныПолиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим "ПСЖ" Неймаром интимных фотографий женщины.Ранее, напомним, эта девушка объявила его в изнасиловании. Сам футболист в Instagram заявил, что все было по обоюдному согласию, и девушка пытается его шантажировать. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной. Среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки.