- Если Александр продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что «Монако» сможет продать его с хорошей прибылью. Сразу говорил, что первый сезон для него получится переходным, хотя и не мог предвидеть, насколько он окажется сложным.
Но сейчас прогресс очевиден, причем это проявляется как в чемпионате Франции, так и в сборной России. Сейчас в Европе за ним многие следят.
Сколько за него можно выручить? Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможны, - приводит слова Васильева "СЭ".
Напомним, что Головин в текущем сезоне Лиги 1 забил три гола и сделал две голевые передачи.
В прошлом туре точный удар Головина по воротам "Дижона" принёс команде победу (1:0).
Васильев считает, что "Монако" сможет заработать на Головине
Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал перспективы российского полузащитника
Фото: sport24
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»