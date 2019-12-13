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"Лилль" одержал победу над "Монпелье"

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Монпелье" обыграл "Лилль" со счетом 2:1.

Чемпионат Франции

18 тур

Голы: Иконе, 40 (пен.), Делор, 74, Саншеш, 84

Лилль: Меньян, Брадарич, Габриэль, Фонте, Челик, Иконе (Язиджи, 90+2), Сумаре (Шека, 75), Андре, Саншеш, Бамба (Араужо, 83), Осимхен

Монпелье: Рульи, Ойонго (Ристич, 70), Суке, Конгре, Хилтон, Ле Таллек, Шотар, Саванье, Молле, Делор, Лаборде (Шкулетич, 70)

Предупреждения: Андре, 25, Саванье, 37, Иконе, 85, Саншеш, 85


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Теги: Лилль Монпелье Лига 1
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