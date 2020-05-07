Футболист "Анже" извинился за публичную мастурбацию

Форвард французского "Анже" Фарид Эль-Мелали принес свои извинения за публичную мастурбацию.

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Вчера, 6 мая стало известно, что 23-летний алжирец мастурбировал во дворе, после чего был задержан полицией. Фарид Эль-Мелали уже во второй раз замечен за подобным деянием."Это тяжелые дни для меня. Трудно справиться с критикой, которая обрушилась. Хочу извиниться перед своими родными, друзьями и болельщиками моего дорогого клуба. Все, что произошло, сделает меня сильнее. Я лучше осознал ценности и принципы, которых должен придерживаться. Спасибо всем, кто поддержал меня в это трудное время", - цитирует Эль-Мелали ESPN.