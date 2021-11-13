Источник: Икарди хочет перейти из ПСЖ в более спокойный клуб, чтобы сосредоточиться на отношениях с Вандой Нарой

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди собирается в ближайшее время покинуть клуб.

Фото: ФК "ПСЖ"

Как сообщает источник, аргентинец хочет найти более спокойное место для продолжения карьеры, чтобы уделять больше внимания семье и сосредоточиться на отношениях со своей женой и агентом Вандой Нарой.



Кроме того, Икарди недоволен количеством игрового времени, которое получает от Маурисио Почеттино.



Напомним, недавно отношения Икарди с женой были под угрозой разрыва. Вчера стало известно, что Икарди передал Наре все свои активы до 2050 года, чтобы сохранить брак.



В текущем сезоне Икарди сыграл в 11 встречах Лиги 1 и забил 3 мяча.



Источник: Get French Football News