"Думаю, Александр прекрасно понимает, что "Монако" — команда плюс-минус одного уровня... Смысл тогда менять шило на мыло, если он живет в Монако в комфортных условиях? Смысл менять на Германию, учить язык, появление новых партнеров?" -цитирует Гуренко источник.
В текущем сезоне "Монако" занимает 3-е место в чемпионате Франции. В активе команды 33 очка в 17-ти матчах. Головин в нынешнем розыгрыше оформил 5+2 в 15-ти матчах Лиги 1, неоднократно признавался игроком месяца в клубе. По итогам первой половины сезона Александр Головин попал в символическую сборную Лиги 1 по версии журнала L'Equipe.
Источник: "Евро-футбол"
Гуренко - об интересе "Боруссии" к Головину: смысл менять шило на мыло?
Экс-футболист "Ромы" и "Локомотива" Сергей Гуренко дал совет российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.
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