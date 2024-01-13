"Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех", - цитирует Аленичева "ТАСС".
Александр Головин был признан лучшим игроком в составе "Монако" в сентябре, октябре и ноябре. В текущем сезоне российский полузащитник провел за французский клуб 15 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Головина в 30 миллионов евро. Полузащитник является самым дорогим российским игроком.
Аленичев: лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин
Экс-игрок "Порту" Дмитрий Аленичев считает Головина лучшим российским игроком в 2023 году.
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