"Перекинулись парой фраз, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться", - цитирует Головина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Головин принял участие в 18-ти матчах "Монако" и отметился 5-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. Далер Кузяев выходил на поле в составе "Гавра" 21 раз, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. После 20-ти сыгранных туров "Монако" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 35 очков, "Гавр" занимает 11-е место с 24-мя очками.
Головин - о Кузяеве: мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о взаимоотношениях с полузащитником "Гавра" Далером Кузяевым.
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