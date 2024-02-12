"Головин мог бы заиграть в топ?клубах Италии, например, "Интере" или "Ювентусе", потому что у него есть качество футбола, интенсивность и интеллект", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 21 матч и отметился 6-ю забитыми голами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 30 миллионов евро. Во вчерашней игре с "Ниццей" российский полузащитник забил победный мяч (3:2). После 21-го сыгранного тура "монегаски" занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и отстают от "ПСЖ" на 12 очков.
Каррера считает, что Головин смог бы заиграть в "Интере" или "Ювентусе"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что Александр Головин смог бы заиграть в лучших клубах Италии.
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