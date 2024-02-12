Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
УдинезеНе начат

Каррера считает, что Головин смог бы заиграть в "Интере" или "Ювентусе"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что Александр Головин смог бы заиграть в лучших клубах Италии.
Фото: GETTY IMAGES
"Головин мог бы заиграть в топ?клубах Италии, например, "Интере" или "Ювентусе", потому что у него есть качество футбола, интенсивность и интеллект", - цитирует Карреру "Матч ТВ".

В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 21 матч и отметился 6-ю забитыми голами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 30 миллионов евро. Во вчерашней игре с "Ниццей" российский полузащитник забил победный мяч (3:2). После 21-го сыгранного тура "монегаски" занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и отстают от "ПСЖ" на 12 очков.

Каррера Монако Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится