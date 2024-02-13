"Головин очень хорошо выступает в нынешнем сезоне. Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола. Надеюсь, увидим Сашу в Лиге чемпионов в следующем году", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне Головин провел 21 матч, отметился 6-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной России в 30 миллионов евро. На данный момент полузащитник является самым дорогим игроком национальной команды. После 21-го сыгранного тура "Монако" занимает третью строчку в турнирной таблице французского чемпионата и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 12 очков.
Непомнящий: можно сказать, что Головин - гордость российского футбола
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
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