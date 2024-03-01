Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
23:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
22:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Орлов: Головин хорошо играет, но у него пока нет такой славы, какая есть у Аршавина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника "Монако" Александра Головина с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным.
Фото: Getty Images
- Таким, как Аршавин, просто нужно родиться. С 2008 года сколько лет прошло - и никого нет. Кого лондонский "Арсенал" может позвать сейчас? Головина? В "Арсенал"-то, может, и не позовут. Все-таки французский футбол пониже английского. Головин тоже хорошо играет, но у него нет пока такой славы, какая есть у Андрея Аршавина. Гурманы футбола ценили его за футбольный ум. Это многое значит.

Андрей Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2013 год. За "канониров" россиянин провел 144 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 38 результативных передач. Аршавин признавался лучшим футболистом месяца в "Арсенале" в марте и апреле 2009-го, и игроком месяца английской Премьер-лиги в апреле 2009 года.

Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин перебрался в "Монако" летом 2018 года. В его активе 31+37 по системе гол плюс пас в 198 матчах за "монегасков".

Источник: "Чемпионат"

Головин Орлов Аршавин Монако Лига 1
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится