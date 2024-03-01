- Таким, как Аршавин, просто нужно родиться. С 2008 года сколько лет прошло - и никого нет. Кого лондонский "Арсенал" может позвать сейчас? Головина? В "Арсенал"-то, может, и не позовут. Все-таки французский футбол пониже английского. Головин тоже хорошо играет, но у него нет пока такой славы, какая есть у Андрея Аршавина. Гурманы футбола ценили его за футбольный ум. Это многое значит.
Андрей Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2013 год. За "канониров" россиянин провел 144 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 38 результативных передач. Аршавин признавался лучшим футболистом месяца в "Арсенале" в марте и апреле 2009-го, и игроком месяца английской Премьер-лиги в апреле 2009 года.
Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин перебрался в "Монако" летом 2018 года. В его активе 31+37 по системе гол плюс пас в 198 матчах за "монегасков".
Источник: "Чемпионат"
Орлов: Головин хорошо играет, но у него пока нет такой славы, какая есть у Аршавина
Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника "Монако" Александра Головина с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным.
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