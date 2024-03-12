- Какие эмоции после того, как сыграл 200-й матч в составе "Монако"? Отличные, особенно после победы. Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр это достаточно солидный рубеж. Конечно, сейчас уже чувствую себя иначе и в команде, и вообще в Лиге, чем в тот момент когда только приехал во Францию. Но важнее всего для меня не мои личные достижения, а то что "Монако" сейчас находится в тройке лидеров чемпионата, в зоне Лиги чемпионов.
Атакующий хавбек Александр Головин перебрался в "Монако" из московского ЦСКА, воспитанником академии которого он является, в июле 2018 года. В феврале прошлого года полузащитник продлил соглашение с "монегасками" до лета 2026 года. В 200 матчах за "Монако" российский полузащитник записал на свой счет 31 забитый гол и 37 голевых передач. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего игрока 6+4 по системе гол плюс пас в 24 играх за клуб.
После 25 сыгранных туров "Монако" с 45 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. От второй строчки команда Головина отстает на данный момент на один балл.
Источник: "СЭ"
Головин - о 200 матчах за "Монако": важнее всего то, что команда сейчас находится в тройке лидеров чемпионата
Полузащитник Александр Головин прокомментировал рубеж в 200 матчей за "Монако".
Фото: Global Look Press