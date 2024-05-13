"Конечно, рад за Головина. Головин молодец, поздравляю его. Теперь надеемся на золотые медали. Это серебро очень важно для Головина и России. Маленькими шагами нужно возвращаться в Европу, уже нужны не товарищеские игры, а официальные. Любой наш спортсмен, который выступает за пределами России, это очень важно. Если мы побеждаем там, то это говорит о том, что всё нормально, мы идём в правильном направлении и нужно побольше наших игроков за границей, которые развивали бы российский футбол", - заявил Канчельскис.
"Монако" досрочно завоевало 2-е место в сезоне 2023/24 чемпионата Франции. "Монако" завоевали 63 очка в 23-х матчах. Отрыв от занимающего 3-е место "Лилля" составляет 6 очков. Отставание от лидирующего ПСЖ - 6 очков (у парижан - игра в запасе). Напомним, 2-е место во французской Лиге 1 гарантирует "монегаскам" попадание в Лигу Чемпионов в следующем году. Команда не попадала в главный еврокубковый турнир с 2018-го года.
В составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне на счету Головина 6+6 по системе гол+пас в 25-ти матчах чемпионата Франции. Финальный отрезок сезона Головин пропускает из-за повреждения. По итогам 1-го круга болельщики "Монако" признали Александра Головина лучшим игроком команды в первой части сезона.
Источник: "Чемпионат".
Канчельскис: серебро "Монако" во Франции важно для Головина и России. Нужно больше наших игроков за границей
Экс-игрок сборной России высказался о важности для России завоевания "Монако" серебряных медалей чемпионата
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