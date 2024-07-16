"Этим летом Самюэль покинет "Марсель". У нас есть несколько предложений и мы подумаем, что именно выбрать. Есть ли интерес из России? В данный момент нет", - цитирует агента "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Самюэль Жиго провёл за "Марсель" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счёт три забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 9 миллионов евро, контракт француза с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее центральный защитник выступал за "Гент", "Кортрейк" и московский "Спартак". Жиго провёл 88 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился в них 10-ю забитыми голами и 5-ю голевыми передачами.
Агент Жиго высказался о возможном возвращении защитника в Россию
Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника "Марселя" Самюэля Жиго, высказался о будущем своего клиента.
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