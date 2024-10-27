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Новиков: у Сафонова появиться шанс в "ПСЖ", если Доннарумма продолжит ошибаться

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Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков поделился своим мнением о выступлении российского голкипера Матвея Сафонова за французский "ПСЖ".
Фото: IMAGO
"Матвей понимал, куда шел. Да, Доннарумма допускает ошибки, но в "ПСЖ" делают ставку именно на него, Сафонов это знает. Работа вратаря без ошибок не может быть, это нормально. Что делать Сафонову? Сидеть и терпеть, ждать своего шанса. Но если Джанлуиджи продолжит ошибаться, то у Матвея может появиться шанс. И если это случится, Сафонову нужно выгрызать зубами свое место в основе", — приводит слова Новикова "РБ Спорт".

Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года. Парижане выкупили 25-летнего вратаря сборной России у футбольного клуба "Краснодар", воспитанником которого он является за 20 млн евро. С момента своего перехода российский голкипер в составе своей новой команды в общей сложности провёл 3 официальных матча, в которых пропустил 2 гола.

Основным вратарём "ПСЖ" считается итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который выступает за французский клуб с июля 2021 года. В текущем сезоне на счёту вратаря сборной Италии в общей сложности 8 появлений на футбольном поле во время официальных матчей, в которых он пропустил 9 голов (один матч был отыгран "на ноль").

Матвей Сафонов ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Валерий Новиков
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