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Александр Головин забил свой первый гол с февраля 2024 года

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в матче 12-го тура Лиги 1 с "Брестом" забил свой первый гол в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Монако"
Это случилось на 23-й минуте встречи. Благодаря его голу "Монако" увеличило своё преимущество до счёта 2:0.

В последний раз игрок сборной России отличился в прошлом сезоне - 11 февраля в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Ниццей". Для Головина игра с "Брестом" стала 13-м участием в официальных матчах в текущем сезоне. Результативными действиями он ещё не отмечался.

Монако
Брест
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