"Игра Доннаруммы способствует тому, чтобы Сафонов был первым номером в "ПСЖ". Он этого достоин. Это момент доверия и расположения главного тренера. Я думаю, что это не за горами, по крайней мере мне бы этого хотелось. В "ПСЖ" не берут абы кого. Уверен, что такой вызов Сафонов заслужил", - приводит слова Сторожука Metaratings.
В июне 2024 года многократный действующий чемпион Франции "ПСЖ" выкупил у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро российского голкипера Матвея Сафонова, с которым был подписан пятилетний контракт. После перехода 25-летний вратарь сборной России принял участие в 6 официальных матчах, в которых оформил 3 "сухаря" и всего пропустил 3 гола.
Основным конкурентом россиянина за место в стартовом составе парижан является чемпион Европы в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. На его счету 12 появлений на поле, 2 матча "на ноль" и 14 пропущенных голов.
Сторожук: в "ПСЖ" не берут абы кого. Сафонов скоро станет первым номером команды
Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук, который ранее возглавлял "Краснодар", высказался об игре российского вратаря Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"