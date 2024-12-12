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Селюк указал на роль Сафонова в переговорах "ПСЖ" с Доннаруммой о продлении контракта

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о выступлении российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: IMAGO
"Доннарумма будет стоять, а Сафонов – периодически играть. Потом, может, продадут итальянца, но пока что идёт так. Конечно, Доннарумма – номер один. То, что с ним торгуются по контракту, а Сафонов получается в роли разменной монеты, не говорит ни о чём. Матвей молодец, он хороший вратарь, но ситуация такова, что ему надо ещё работать", – приводит слова Селюка Metaratings.

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с июня 2024 года, когда парижане выкупили российского вратаря у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро. После перехода 25-летний россиянин в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 6 официальных матчах, 3 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных трёх всего пропустил три мяча.

Основным вратарем "ПСЖ" считается итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, у которого в этом сезоне 14 появлений на поле, 4 матча "на ноль" и 14 пропущенных голов. Срок его контракта с парижанами истекает 30 июня 2026 года.

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