"Сафонов – молодец, не зря уехал. Очевидно было, что ему нужно пройти адаптацию, понять требования тренера, привыкнуть к партнерам. В его качествах, думаю, никто и не сомневался. Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером "ПСЖ", – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Матвей Сафонов перешёл во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в июне 2024 года за 20 млн евро. После перехода российский голкипер в составе новой команды принял участие в 8 официальных матчах, три из которых он отыграл "на ноль", а в остальных пяти матчах им всего было пропущено шесть голов.
Основным вратарем "ПСЖ" на данный момент считается вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В текущем сезоне у него на счету 16 появлений на поле в официальных матчах, 5 "сухарей", 15 пропущенных голов.
Мостовой: еще пару матчей, и Сафонов станет основным голкипером "ПСЖ"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне в составе французского "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"