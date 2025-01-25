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Александр Головин оценил свой победный гол за "Монако" в матче с "Ренном"

Полузащитник "Монако" Александр Головин дал оценку своему победному голу в матче 19-го тура чемпионата Франции сезона-2024/25 с "Ренном".
Фото: ФК "Монако"
"Нам важно было укрепить преимущество при счете 2:1, получилось убежать в контратаку и забить. Был еще отличный момент в первом тайме, однако тогда чуть не повезло, мяч попал в перекладину. Но самое главное, что мы одержали победу", - приводит слова Головина "Матч ТВ".

"Монако" и "Ренн" встречались друг с другом 25 января на домашнем стадионе монегасков. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Третий гол "Монако", который оказался победным, на 56 минуте забил российский полузащитник Александр Головин. Для хавбека этот гол стал третьим в сезоне.

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