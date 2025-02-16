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Сёмин: думаю, контракт с "ПСЖ" обязывает Матвея Сафонова знать французский язык

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал важность изучения российским вратарем "ПСЖ" Матвеем Сафоновым французского языка.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Матвей Сафонов говорит на французском, и это замечательно. Это абсолютно правильно – его понимание того, что он пришёл в команду и общается со всеми на одном языке, приносит пользу всем. Но я думаю, что у него в контракте это прописано, чтобы он знал французский. Все должны понимать, о чём говорит тренер и о чём говорит руководство клуба", - приводит слова Сёмина "Советский спорт".

Российский вратарь Матвей Сафонов с июня 2024 года выступает за французский "ПСЖ", который выкупил голкипера у футбольного клуба "Краснодар" за 20 миллионов евро. После перехода россиянин в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах, в которых 5 раз сумел отыграть "на ноль", а в остальных пяти матчах всего пропустил шесть голов.

15 февраля после матча 22-го тура Лиги 1 с "Тулузой" Матвей Сафонов давал комментарии журналистам на французском языке.

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