"Матвей Сафонов говорит на французском, и это замечательно. Это абсолютно правильно – его понимание того, что он пришёл в команду и общается со всеми на одном языке, приносит пользу всем. Но я думаю, что у него в контракте это прописано, чтобы он знал французский. Все должны понимать, о чём говорит тренер и о чём говорит руководство клуба", - приводит слова Сёмина "Советский спорт".
Российский вратарь Матвей Сафонов с июня 2024 года выступает за французский "ПСЖ", который выкупил голкипера у футбольного клуба "Краснодар" за 20 миллионов евро. После перехода россиянин в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах, в которых 5 раз сумел отыграть "на ноль", а в остальных пяти матчах всего пропустил шесть голов.
15 февраля после матча 22-го тура Лиги 1 с "Тулузой" Матвей Сафонов давал комментарии журналистам на французском языке.
Сёмин: думаю, контракт с "ПСЖ" обязывает Матвея Сафонова знать французский язык
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал важность изучения российским вратарем "ПСЖ" Матвеем Сафоновым французского языка.
Фото: ФК "ПСЖ"