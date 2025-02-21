"Переход Сафонова в "ПСЖ"? Порадовался за него. Матвей - игрок высокого уровня, он всем в России это доказал, поэтому поехал играть в один из лучших чемпионатов Европы. У Доннаруммы огромный опыт за плечами, но Матвей сможет составить ему конкуренцию. Уверен, он составит конкуренцию Джанлуиджи и в будущем будет играть в стартовом составе", - заявил Ленини.
Российский вратарь Матвей Сафонов перебрался из "Краснодара" во французский "Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 20 миллионов евро. В текущем сезоне россиянин принял участие в 10 матчах за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах, включая два - в Лиге чемпионов.
Всего Матвей Сафонов пропустил шесть мячей, а в пяти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Основным вратарем "ПСЖ" является итальянец Джанлуиджи Доннарумма, на счету которого 26 матчей и 24 пропущенных во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Ленини: Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в "ПСЖ" и будет играть в основном составе
Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини осенил выступления бывшего одноклубника Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: Getty Images