"Состояние Головина? У него все в порядке. Его восстановление проходит по плану медицинского штаба "Монако". Александр все еще тренируется по индивидуальной программе", - цитирует агента Sport24.
Сегодня, 28 февраля, российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку "Монако" на игру 24-го тура французской Лиги 1 против "Реймса". Хавбек не будет принимать участия в пятом матче монегасков подряд.
В текущем сезоне Головин провел в составе "Монако" 27 встреч во всех соревнованиях, в которых записал на свой счет три забитых гола и сделал одну голевую передачу на партнеров.
Агент Головина: восстановление проходит по плану медицинского штаба "Монако"
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев поделился информацией, как проходит восстановление его клиента после травмы.
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