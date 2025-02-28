Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
22:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
22:45
РеймсНе начат

Кубок Англии

Новости
Астон Вилла
23:00
КардиффНе начат

Агент Головина: восстановление проходит по плану медицинского штаба "Монако"

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев поделился информацией, как проходит восстановление его клиента после травмы.
Фото: Getty Images
"Состояние Головина? У него все в порядке. Его восстановление проходит по плану медицинского штаба "Монако". Александр все еще тренируется по индивидуальной программе", - цитирует агента Sport24.

Сегодня, 28 февраля, российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку "Монако" на игру 24-го тура французской Лиги 1 против "Реймса". Хавбек не будет принимать участия в пятом матче монегасков подряд.

В текущем сезоне Головин провел в составе "Монако" 27 встреч во всех соревнованиях, в которых записал на свой счет три забитых гола и сделал одну голевую передачу на партнеров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится