"У Головина такой возраст, когда ему надо играть в Европе. Он играет в хорошей команде, и должен там оставаться, выигрывать турниры или уходить на повышение. Он не против перейти в "Зенит"? Надеюсь, что он перейдёт в "Реал Мадрид" или "Барселону", а если вернётся в Россию, то в ЦСКА", - приводит слова Игнашевича "Советский спорт".
Российский полузащитник Александр Головин является игроком футбольного клуба "Монако" с июля 2018 года. Действующий контракт игрока с монегасками рассчитан на срок до конца сезона-2028/29. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Головин принял участие в 29 официальных матчах, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 2 желтые карточки.
Игнашевич: надеюсь, Головин перейдёт из "Монако" в "Реал Мадрид" или "Барселону"
Бывший игрок ЦСКА и футбольный тренер Сергей Игнашевич высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"