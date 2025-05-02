"Да, я согласен с мнением, что приход Сафонова сделал Доннарумму сильнее. Матвей уже показал, что просто так сидеть на лавке не собирается. Для первого сезона Матвей вполне достойно себя проявил. Но, конечно, сейчас посадить на лавку Доннарумму будет невероятно сложно, поскольку итальянец показывать очень уверенную игру. Но появление Сафонова в команде все же изменило Джанлуиджи, конкуренция с Матвеем определенно вывела его на новый уровень", - приводит слова Деменко "РБ Спорт".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года. За это время российский голкипер в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в других 9 матчах всего пропустил 11 голов.
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за "ПСЖ" с июля 2021 года, в текущем сезоне 37 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых 11 раз оформил "сухарь", а в других 26 играх всего пропустил 37 голов.
Деменко: приход Сафонова в "ПСЖ" сделал Доннарумму сильнее
Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о выступлении в текущем сезоне за "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images