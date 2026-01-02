Игнатьев назвал лучшего российского футболиста по итогам 2025 года

"Лучший российский футболист этого года, конечно, Головин. Без всякого сомнения! Он прочно освоился в европейском футболе, играет в хорошей команде, определяет ее результаты", - цитирует Игнатьева Sport24.
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Россиянин выступает за монегасков с лета 2018 года, контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 18 миллионов евро.
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев назвал лучшего российского футболиста по итогам прошлого года.
