"ПСЖ" обыграл "Париж" в домашнем матче Лиги 1

"ПСЖ" одержал победу над "Парижем" в матче 17-го тура чемпионата Франции.
ФК "ПСЖ"
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе "ПСЖ" отличились полузащитник Дезире Дуэ и нападающий Усман Дембеле. Единственный мяч "Парижа" забил Виллем Жеббель, реализовав пенальти.

Эта победа стала для "ПСЖ" четвёртой подряд во всех турнирах. Команда занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков после 17 встреч. "Париж" с 16 баллами после аналогичного количества матчей располагается на 15-й позиции.

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов не был включён в заявку на матч из-за травмы руки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится