"ПСЖ" обыграл "Париж" в домашнем матче Лиги 1

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе "ПСЖ" отличились полузащитник Дезире Дуэ и нападающий Усман Дембеле. Единственный мяч "Парижа" забил Виллем Жеббель, реализовав пенальти.
Эта победа стала для "ПСЖ" четвёртой подряд во всех турнирах. Команда занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков после 17 встреч. "Париж" с 16 баллами после аналогичного количества матчей располагается на 15-й позиции.
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов не был включён в заявку на матч из-за травмы руки.
