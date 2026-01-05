"ПСЖ" обыграл "Париж" в домашнем матче Лиги 1

"ПСЖ" одержал победу над "Парижем" в матче 17-го тура чемпионата Франции.

ФК "ПСЖ"

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.



В составе "ПСЖ" отличились полузащитник Дезире Дуэ и нападающий Усман Дембеле. Единственный мяч "Парижа" забил Виллем Жеббель, реализовав пенальти.



Эта победа стала для "ПСЖ" четвёртой подряд во всех турнирах. Команда занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков после 17 встреч. "Париж" с 16 баллами после аналогичного количества матчей располагается на 15-й позиции.



Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов не был включён в заявку на матч из-за травмы руки.

