На правах свободного агента из "Милана" в парижский клуб перешёл 18-летний Алессандро Лонгони, не имеющий опыта выступлений за основную команду "россонери".
Сообщается, что Лонгони станет третьим вратарём "ПСЖ" в сезоне 2026/2027, так как исполнявший эту роль в прошлом сезоне бразильско-итальянский голкипер Ренато Марин будет отдан в аренду.
Напомним, что основным вратарём парижан является россиянин Матвей Сафонов.
"ПСЖ" подписал итальянского голкипера
Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе во французский "Пари Сен-Жермен" нового вратаря.
Фото: ФК "Милан"