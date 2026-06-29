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"ПСЖ" подписал итальянского голкипера

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе во французский "Пари Сен-Жермен" нового вратаря.
Фото: ФК "Милан"
На правах свободного агента из "Милана" в парижский клуб перешёл 18-летний Алессандро Лонгони, не имеющий опыта выступлений за основную команду "россонери".

Сообщается, что Лонгони станет третьим вратарём "ПСЖ" в сезоне 2026/2027, так как исполнявший эту роль в прошлом сезоне бразильско-итальянский голкипер Ренато Марин будет отдан в аренду.

Напомним, что основным вратарём парижан является россиянин Матвей Сафонов.

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