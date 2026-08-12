33-летний форвард Джон Кордоба работал вместе с партнерами на открытой тренировке "Краснодара". Ранее колумбиец занимался восстановлением после травмы, полученной на чемпионате мира.
Кордоба получил повреждение в матче 1/16 финала мундиаля между сборными Колумбии и Ганы (1:0). Из-за травмы нападающий покинул поле уже на восьмой минуте и больше на чемпионате мира не сыграл. В расположение "Краснодара" футболист вернулся 4 августа.
В прошлом сезоне Кордоба провел 28 матчей в РПЛ, забил 17 голов и сделал пять результативных передач. Еще пять мячей и четыре ассиста форвард записал на свой счет в 12 встречах Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
"Краснодар" дождался возвращения Кордобы после травмы
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"