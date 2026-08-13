Мусаев о Воробьеве: что бы мы без него делали?

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высоко оценил вклад Дмитрия Воробьева в игру команды и объяснил, почему новичок уже стал важной фигурой для "быков".

Фото: ФК "Краснодар"

"Очень важна самоотдача. Мы видим на тренировках, да и в играх — есть взаимопонимание с Кривцовым, Батчи. Он хорошо подошел к пониманию игры без времени на адаптацию, без сборов", — заявил Мусаев.

"А представьте, если бы сейчас у нас не было Воробьева, что бы мы делали? Наверное, мы переводили бы Кривцова центральным нападающим. Возможно, мы бы не увидели того яркого старта от него", — добавил Мусаев.