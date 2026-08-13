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Мусаев о Воробьеве: что бы мы без него делали?

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высоко оценил вклад Дмитрия Воробьева в игру команды и объяснил, почему новичок уже стал важной фигурой для "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
Мусаев отметил большой объем работы, который нападающий выполняет без мяча. По словам специалиста, статистические показатели подтверждают эффективность Воробьева в прессинге, хотя в отдельных эпизодах форварду пока не хватает качества при работе с мячом.

"Очень важна самоотдача. Мы видим на тренировках, да и в играх — есть взаимопонимание с Кривцовым, Батчи. Он хорошо подошел к пониманию игры без времени на адаптацию, без сборов", — заявил Мусаев.

Тренер подчеркнул, что футбол "Краснодара" заметно отличается от игры "Локомотива", откуда Воробьев перешел этим летом. Несмотря на это, нападающий быстро освоился в новой системе.

"А представьте, если бы сейчас у нас не было Воробьева, что бы мы делали? Наверное, мы переводили бы Кривцова центральным нападающим. Возможно, мы бы не увидели того яркого старта от него", — добавил Мусаев.

Воробьев стал игроком "Краснодара" 18 июля.

Источник: "Чемпионат"

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