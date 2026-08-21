"ПСЖ" готов продать конкурента Сафонова и украинского защитника - источник

"ПСЖ" в летнее трансферное окно может расстаться с голкипером и защитником.

Фото: Global Look Press

По информации источника, "ПСЖ" хочет расстаться с Люкой Шевалье, который проиграл конкуренцию Матвею Сафонову и намерен найти новый клуб, где будет получать игровую практику. Также парижане рассмотрят предложения по украинскому защитнику Илье Забарному.



Люка Шевалье выступает за парижский клуб с августа прошлого года, всего он провел за "ПСЖ" во всех турнирах 26 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 10 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего француза в 25 миллионов евро.



Матвей Сафонов провел за французский клуб 46 матчей, пропустил 43 гола и оставил ворота в неприкосновенности в 19 встречах. Россиянин является игроком парижан с лета 2024 года, его контракт рассчитан до конца июня 2029 года.



Источник: журналист Ромен Молина в соцсети X.