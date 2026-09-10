Мексиканский клуб уже направил армейцам официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.
ЦСКА пока не принял решение по возможной продаже аргентинца. По информации источника, в московском клубе изучают поступившее предложение.
Гонду пополнил состав армейцев в сезоне-2025/2026. За ЦСКА форвард успел провести 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
ЦСКА получил предложение по трансферу Гонду - назван клуб
"Тигрес" заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА