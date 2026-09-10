Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
13:00
ЧелябинскНе начат
Луки-Энергия
16:30
УралНе начат
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

ЦСКА получил предложение по трансферу Гонду - назван клуб

"Тигрес" заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА
Мексиканский клуб уже направил армейцам официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

ЦСКА пока не принял решение по возможной продаже аргентинца. По информации источника, в московском клубе изучают поступившее предложение.

Гонду пополнил состав армейцев в сезоне-2025/2026. За ЦСКА форвард успел провести 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится