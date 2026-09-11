Геркус о "Локомотиве": они не ровня топ-клубам РПЛ

"Мостовой и Бабкин точно пришли в стартовый состав, Джикия тоже может на это претендовать, если вернется в былые кондиции. Остальные пока не такие мастеровитые, как те, кто покинул команду", — заявил Геркус.
При этом бывший руководитель "Локомотива" не считает москвичей реальными претендентами на самые высокие позиции.
"За самые высокие места "Локомотив" бороться не будет — с таким составом это сложно. Сейчас они не ровня ни "Зениту", ни "Краснодару", ни "Спартаку". Но со временем, может быть, станут. "Локомотив" утратил амбициозность и переосмысливает себя как команда, скорее, второй тройки", — отметил Геркус.
Третье место "Локомотива" в прошлом сезоне он во многом связал с яркой игрой Алексея Батракова и Дмитрия Воробьева, а также проблемами конкурентов.
Источник: "Чемпионат"