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Бушманов: "Спартаку" не хватает стабильности, игра с "Зенитом" их немного подкосила

Экс-футболист сборной России Евгений Бушманов в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Спартака".
Фото: Alena Sakharova, "Чемпионат"
"Спартак" по началу сезона был очень хорош, но матч с "Зенитом" будто бы чуть подкосил команду — они сильно поверили в себя (смеется). Но главное, что у команды есть игра, они здорово комбинируют и играют в контроль. Команда точно управляема. Шесть очков отрыва от "Краснодара" ничего не говорят, в истории футбола и больше разрыв отыгрывался. "Спартаку" нужна стабильность. Надеюсь, до перерыва на сборные команда покажет хороший результат", — сказал Бушманов.

В предыдущем туре "Спартак" на выезде проиграл московскому "Динамо" со счетом 1:2. После семи матчей красно-белые набрали 13 очков и занимают четвертое место в РПЛ. Следующим соперником команды станет "Ростов".

Rusfootball.info

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