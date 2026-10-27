Орлов дал оценку игре Карпукаса: он же не конфета

- Карпукас всем очень нравится? Давайте не говорить слово "нравится", он же не конфета. Давайте говорить о его сильных и слабых сторонах. Во-первых, он не быстр, но старается. Во-вторых, он допускает иногда просчёты. Он играет параллельно в обороне, как второй опорник. И с его позиции в одном из матчей забили гол.
Поэтому ему ещё есть чему учиться. Самая лучшая характеристика для него — перспективный. Перспективный для того, чтобы занять место в основном составе "Зенита", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет две голевые передачи в чемпионате России. Также на счету футболиста шесть матчей в составе национальной команды России, рыночная стоимость 24-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
После 12 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками в своем активе.