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Пресс-служба дортмундской "Боруссии" сообщила, что Мануэлю Аканджи не потребуется операция

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" сообщила, что центральный защитник команды Мануэль Аканджи избежал серьезной травмы.

23-летнему игроку не потребуется хирургическое вмешательство, и он сможет принять участие во второй части чемпионата Германии. Ранее сообщалось, что Аканджи получил травму приводящей мышцы.

В текущем сезоне бундеслиги Аканджи провел 13 матчей и забил 1 гол
Теги: Бундеслига Боруссия Д
Сегодня, 09:40
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