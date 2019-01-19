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Москва Зенит
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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:29
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
19:22
Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи" (1)
Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи" (1)
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"Смысл игры через два на третий до старта РПЛ?"- гендиректор "Краснодара" ответил Карпину (10)
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"Енисей" расстался с Раде Дугаличем (1)
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"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом"
"Боруссия" переиграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 1:0.
"Байер" – "Боруссия" М 0:1
Чемпионат Германии
18 тур
"Байер" – "Боруссия" М 0:1
Гол: Плеа, 38
"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер, Беллараби, Бендер, Хавец, Арангис, Бэйли (Аларио, 69), Брандт, Фолланд
"Боруссия" М: Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Закария (Крамер, 81), Штиндль, Азар, Плеа (Херрманн, 71)
Предупреждения: Вендт, 58, Бендер, 69, Штиндль, 70
"Байер" – "Боруссия" М 0:1
Чемпионат Германии
18 тур
"Байер" – "Боруссия" М 0:1
Гол: Плеа, 38
"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер, Беллараби, Бендер, Хавец, Арангис, Бэйли (Аларио, 69), Брандт, Фолланд
"Боруссия" М: Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Закария (Крамер, 81), Штиндль, Азар, Плеа (Херрманн, 71)
Предупреждения: Вендт, 58, Бендер, 69, Штиндль, 70
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