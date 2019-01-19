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"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом"

"Боруссия" переиграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 1:0.

"Байер" – "Боруссия" М 0:1

Чемпионат Германии

18 тур

"Байер" – "Боруссия" М 0:1

Гол: Плеа, 38

"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер, Беллараби, Бендер, Хавец, Арангис, Бэйли (Аларио, 69), Брандт, Фолланд

"Боруссия" М: Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Закария (Крамер, 81), Штиндль, Азар, Плеа (Херрманн, 71)

Предупреждения: Вендт, 58, Бендер, 69, Штиндль, 70
Теги: Боруссия М Лейпциг Бундеслига
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:13)
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Болеет за:
ЦСКА
Так "Боруссия" над "Ляйпцигом" или "Мёнхенгладбах" над "Леверкузеном"? Кончайте бухать, копипастеры-"редакторы"...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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