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"Бавария" поздравила Роббена с 35-летием

"Бавария" поздравила полузащитника Арьена Роббена с 35-м днем рождения.

Напомним, что футболист осенью объявил об уходе из клуба.

Голландец перешел в мюнхенский клуб в августе 2009 года из "Реала".

Теги: Бавария Роббен Бундеслига
Сегодня, 16:29
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