"Бавария" поздравила Роббена с 35-летием

Alles Gute zum Geburtstag, @ArjenRobben! ? ?



Zur Feier des Tages gibt's den Flock mit der Nummer 1?0? heute gratis ? https://t.co/wXczDlzw0a pic.twitter.com/nMYBkq1Wq1 — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) January 23, 2019

"Бавария" поздравила полузащитника Арьена Роббена с 35-м днем рождения.Напомним, что футболист осенью объявил об уходе из клуба.Голландец перешел в мюнхенский клуб в августе 2009 года из "Реала".