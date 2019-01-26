Вердер (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
...
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 18 25
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
...
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Вердер20:3026.01.19Айнтрахт Ф
Нюрнберг02.02.19Вердер
Сыгранные
Ганновер
96		0 - 119.01.19Вердер
РБ Лейпциг3 - 222.12.18Вердер

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"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"

"Вердер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Германии - 2:2.

Чемпионат Германии

19 тур

"Вердер" – "Айнтрахт" 2:2

Голы: М. Эггештайн, 27, Ребич, 35, Харник, 52, Аллер, 68 (пен.)

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Лангкамп (Велькович, 37), Мойсандер, Баргфреде, Классен, М. Эггештайн, Йох. Эггештайн (Писарро, 86), Харник (Сарджент, 69), Крузе

"Айнтрахт": Трапп, Коста, Фалетт, Абрахам (Русс, 67), Костич, Хасебе, Гузман (Гачинович, 63), Роде (Штендера, 87), Ребич, Аллер, Йович

Предупреждения: Селасси, 17, Костич, 39, Роде, 50, Велькович, 58, Баргфреде, 63, Классен, 90+5
Теги: Айнтрахт Вердер Бундеслига
Вчера, 23:09
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