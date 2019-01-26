"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"

"Вердер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Германии - 2:2.Чемпионат Германии19 тур: М. Эггештайн, 27, Ребич, 35, Харник, 52, Аллер, 68 (пен.)"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Лангкамп (Велькович, 37), Мойсандер, Баргфреде, Классен, М. Эггештайн, Йох. Эггештайн (Писарро, 86), Харник (Сарджент, 69), Крузе"Айнтрахт": Трапп, Коста, Фалетт, Абрахам (Русс, 67), Костич, Хасебе, Гузман (Гачинович, 63), Роде (Штендера, 87), Ребич, Аллер, ЙовичПредупреждения: Селасси, 17, Костич, 39, Роде, 50, Велькович, 58, Баргфреде, 63, Классен, 90+5