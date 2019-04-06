Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Ф
|28
|52
|5
|Боруссия М
|27
|47
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Вердер
|27
|42
|8
|Байер
|28
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Фортуна
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке 04
|28
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14
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5:0! "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию"
"Бавария" дома разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0 в матче 28-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
28-й тур
"Бавария" – "Боруссия" Д – 5:0
Голы: Хуммельс, 10 (1:0). Левандовски, 17 (2:0). Хави Мартинес, 41 (3:0). Гнабри, 43 (4:0). Левандовски, 89 (5:0).
"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Гнабри, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Ренату Санчеш, 80), Коман (Рибери, 68), Левандовски.
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Вольф, 69), Аканджи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло, Витсель, Дилэйни, Дахуд (Гетце, 62), Санчо, Брун Ларсен, Ройс.
Предупреждения: Загаду, 40. Дилэйни, 70. Левандовски, 70.
Чемпионат Германии
28-й тур
"Бавария" – "Боруссия" Д – 5:0
Голы: Хуммельс, 10 (1:0). Левандовски, 17 (2:0). Хави Мартинес, 41 (3:0). Гнабри, 43 (4:0). Левандовски, 89 (5:0).
"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Гнабри, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Ренату Санчеш, 80), Коман (Рибери, 68), Левандовски.
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Вольф, 69), Аканджи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло, Витсель, Дилэйни, Дахуд (Гетце, 62), Санчо, Брун Ларсен, Ройс.
Предупреждения: Загаду, 40. Дилэйни, 70. Левандовски, 70.
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