Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Вердер
Байер
Хоффенхайм
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 27 47
6 Вольфсбург 28 45
7 Вердер 27 42
8 Байер 28 42
9 Хоффенхайм 27 41
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 27 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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5:0! "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию"

"Бавария" дома разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0 в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

28-й тур

"Бавария" – "Боруссия" Д – 5:0

Голы: Хуммельс, 10 (1:0). Левандовски, 17 (2:0). Хави Мартинес, 41 (3:0). Гнабри, 43 (4:0). Левандовски, 89 (5:0).

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Гнабри, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Ренату Санчеш, 80), Коман (Рибери, 68), Левандовски.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Вольф, 69), Аканджи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло, Витсель, Дилэйни, Дахуд (Гетце, 62), Санчо, Брун Ларсен, Ройс.

Предупреждения: Загаду, 40. Дилэйни, 70. Левандовски, 70.
Теги: Бавария Боруссия Д Бундеслига
Сегодня, 21:42
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#2  pivo69  Германия (Сегодня, 22:27)
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И они ещё борются за звание лучшего
клуба Германии...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:27)
  • -1
  •  (1)

flushed


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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