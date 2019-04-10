Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 28 48
6 Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм 28 44
8 Вердер 28 43
9 Байер 28 42
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией"

"Бавария" в ближайшее время продлит контракт с нападающим команды Робертом Левандовски.

Сообщается, что стороны уже договорились о том, что продолжат сотрудничество, в данный момент ведутся переговоры о деталях соглашения.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В 234 матчах за мюнхенцев он забил 186 голов.

Рrzeglad Sportowy
Теги: Бундеслига Бавария Левандовски
Сегодня, 14:45
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