Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией"

"Бавария" в ближайшее время продлит контракт с нападающим команды Робертом Левандовски.Сообщается, что стороны уже договорились о том, что продолжат сотрудничество, в данный момент ведутся переговоры о деталях соглашения.Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В 234 матчах за мюнхенцев он забил 186 голов.