Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Ф
|28
|52
|5
|Боруссия М
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер
|28
|43
|9
|Байер
|28
|42
|10
|Фортуна
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке 04
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14
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Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией"
"Бавария" в ближайшее время продлит контракт с нападающим команды Робертом Левандовски.
Сообщается, что стороны уже договорились о том, что продолжат сотрудничество, в данный момент ведутся переговоры о деталях соглашения.
Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В 234 матчах за мюнхенцев он забил 186 голов.
Рrzeglad Sportowy
Сообщается, что стороны уже договорились о том, что продолжат сотрудничество, в данный момент ведутся переговоры о деталях соглашения.
Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В 234 матчах за мюнхенцев он забил 186 голов.
Рrzeglad Sportowy
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